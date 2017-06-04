На Камчатке в центр города Вилючинск из леса вышел медведь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Полиция и охотоведы отогнали в лес крупного бурого медведя, который вышел на центральные улицы города подводников Вилючинска на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"В городе Вилючинск был замечен разгуливающий по улицам медведь. По сообщению оперативного дежурного единой дежурно- диспетчерской службы, к настоящему моменту сотрудники полиции и охотоведы вытеснили косолапого хищника за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рано утром, поэтому прохожих в этот момент на улицах не было. Видео с разгуливающим по центральным улицам медведем жители Вилючинска опубликовали в социальных сетях. На нем видно, как крупный хищник прогуливался по улицам и при этом совершенно не боялся автомобиля, из которого велась видеосъемка. Отпугнуть зверя, чтобы он ушел в лес, удалось только полицейским и охотоведам. Предположительно медведя привел в город голод.

"Летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь способен пройти несколько тысяч километров. Медведь обладает неограниченной всеядностью, он почти все время ищет что поесть, и человеческая пища ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от пикников приводят к развитию опасных для человека ситуаций", - отмечает МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году на Камчатке уже были случаи отстрела медведей, проявлявших агрессию к людям. Один из хищников несколько дней буквально терроризировал частные подворья в поселке Ягодный Елизовского района. Всего на территории полуострова обитают около 20 тысяч бурых медведей. Они являются крупнейшими хищниками в регионе.

В 2016 году на Камчатке охотоведами было отстреляно 60 агрессивных медведей. При этом не погиб ни один человек. В 2015 году было отстреляно 59 медведей. От нападений хищников пострадали четыре человека, погиб один.