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Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до девяти

Происшествия
4 июня, 11:09 дата обновления: 4 июня, 11:33 UTC+3

Тело женщины с огнестрельными ранениями было обнаружено в багажном отсеке автомобиля

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Дом в поселке Редкино, где произошел инцидент

Дом в поселке Редкино, где произошел инцидент

© СУ СК РФ по Тверской области

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи обнаружили тело девятой жертвы массового убийства на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями".

Ранее сообщалось об убийстве двух женщин и шестерых мужчин из охотничьего ружья 45-летним жителем Москвы в результате конфликта.

Стрелявший задержан, с ним работают следователи.

По данным СК, в ночь с субботы на воскресенье житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых.

"В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек", - сообщила представитель СК.

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