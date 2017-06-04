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Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу

Происшествия
4 июня, 12:21 дата обновления: 4 июня, 12:37 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 4, июня. /ТАСС

Всего в поселке Редкино Тверской области были убиты девять человек

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© Андрей Грязнов/ТАСС

ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области перед тем как расправиться с последней жертвой, пытался заставить ее копать себе могилу, а когда она отказалась, убил ее. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

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"Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", - уточнил он.

Следователи уточнили данные о жертвах убийства на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек.

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Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК, бригада следователей и криминалистов центрального аппарата приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. По словам Петренко, уже опрошены соседи и другие свидетели.

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