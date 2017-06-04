Электричка насмерть сбила мужчину в подмосковных Люберцах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила 38-летнего мужчину на станции Рязанского направления Московской железной дороги в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня электропоезд направления "Москва - 47 км" травмировал мужчину 1970 года рождения на станции Панки. Мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника, погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.