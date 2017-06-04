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Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью нарушил правила хранения оружия

Происшествия
4 июня, 13:19 дата обновления: 4 июня, 13:44 UTC+3

Отмечается, что Росгвардия дополнительно проверит владельцев оружия, выезжающих на дачу в летний период

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 9 человек под Тверью хранил ружье с нарушениями требований законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия. Однако он хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством", - сказал собеседник.

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© Андрей Грязнов/ТАСС

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Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью

Вместе с тем, собеседник отметил, что в настоящее время Росгвардия дополнительно проверит владельцев оружия, которые выезжают в свои дачные дома в летний период. Как сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства, такое оружие часто хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях.

"В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия", - подчеркнул собеседник.

Трагедия разыгралась минувшей ночью на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК, бригада следователей и криминалистов центрального аппарата приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. По словам Петренко, уже опрошены соседи и другие свидетели.

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