В Казани задержанный за хулиганство выпал из полицейской машины и скончался

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту гибели в Казани 27-летнего мужчины, задержанного за хулиганство и выпавшего во время движения из полицейской машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В ночь на воскресенье трое задержанных за хулиганство мужчин доставлялись на служебном автомобиле УАЗ в отделение полиции. Во время движения автомобиля 27-летний задержанный выбил ногами заднюю дверь, выпал на ходу и скончался на месте от полученных травм", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту начата проверка.