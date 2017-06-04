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В Казани задержанный за хулиганство выпал из полицейской машины и скончался

Происшествия
4 июня, 15:20 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, июня. /ТАСС

Во время движения автомобиля УАЗ 27-летний задержанный выбил ногами заднюю дверь

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КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту гибели в Казани 27-летнего мужчины, задержанного за хулиганство и выпавшего во время движения из полицейской машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В ночь на воскресенье трое задержанных за хулиганство мужчин доставлялись на служебном автомобиле УАЗ в отделение полиции. Во время движения автомобиля 27-летний задержанный выбил ногами заднюю дверь, выпал на ходу и скончался на месте от полученных травм", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту начата проверка.

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