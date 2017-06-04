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Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки

Происшествия
4 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Елена Мазанько помещена в изолятор, ее обвиняют во взятках в 1 млн и 2 млн рублей

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана на 72 часа по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила губернатор региона Светлана Орлова.

"Она (Мазанько - прим. ТАСС) задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей", - сказала Орлова.

Губернатор считает, что задержание заместителя - это провокация. "Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества", - уточнили глава Владимирской области.

По данным собеседницы агентства, взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области. "Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она (Мазанько - прим. ТАСС) пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие", - резюмировала Орлова.

Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально- хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.

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