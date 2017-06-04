Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге

Лямин и Красильников стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в МосквеСпорт 4 июня, 21:15
Май в Москве стал самым холодным в XXI векеОбщество 4 июня, 20:41
Француженка Лембах стала победительницей "Московской сабли"Спорт 4 июня, 20:09
Российская прыгунья в высоту Ласицкене победила на турнире в ПольшеСпорт 4 июня, 20:09
Венгерская футбольная федерация ожидает до 14 тысяч зрителей на матче со сборной РоссииСпорт 4 июня, 19:59
Баскетболист "Зенита" Карасев останется в клубе на следующий сезонСпорт 4 июня, 19:38
Мамедов надеется, что смена поколений в сборной РФ по фехтованию завершится в 2019 годуСпорт 4 июня, 19:36
"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в Единой лиге ВТБСпорт 4 июня, 19:19
Подозреваемый в убийстве под Тверью официально считался безработнымПроисшествия 4 июня, 19:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Велосипедист сбил мальчика в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге, ребенок скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"По предварительной информации, велосипедист 1984 года рождения, двигаясь по территории Шуваловского парка совершил наезд на пешехода (мальчик 2011 года рождения). В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка УГИБДД.