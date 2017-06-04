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Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге

Происшествия
4 июня, 18:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июня. /ТАСС

Инцидент произошел на территории Шуваловского парка, полиция проводит проверку

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Велосипедист сбил мальчика в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге, ребенок скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, велосипедист 1984 года рождения, двигаясь по территории Шуваловского парка совершил наезд на пешехода (мальчик 2011 года рождения). В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка УГИБДД.

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