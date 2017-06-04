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В Литве неизвестные напали на четырех военнослужащих Бундесвера

Происшествия
4 июня, 21:09 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

На момент нападения военнослужащие были в штатском, сообщили в штабе

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БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Неустановленные лица напали в Литве на четверых военнослужащих Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Как сообщили в штабе оперативного командования зарубежными операциями ВС ФРГ в Потсдаме, инцидент произошел в субботу рано утром у одного из ресторанов города Ионава.

Германские военные, несущие в Литве службу в составе оперативных сил НАТО, были в штатском и гуляли по городу в свободное время. В результате инцидента они получили легкие ранения. Детали происшедшего пока не приводятся, расследованием занимаются литовские правоохранительные органы.

Согласно решению саммита Североатлантического альянса, состоявшегося в Варшаве в июле 2016 года, для "укрепления восточного фланга НАТО" в Польше, Литве, Латвии и Эстонии размещается по батальону, которые комплектуются из подразделений стран-членов. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. ФРГ направила в Литву на базу в Рукле, которая расположена всего в 100 км от границы с Россией, около 450 солдат, 26 бронетранспортеров и 170 других транспортных средств.

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