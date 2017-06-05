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В Австрии полицейский и два альпиниста сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Происшествия
5 июня, 0:48 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Инцидент произошел в районе горы Айзенэрцер-Райхенштайн близ города Трофайах

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ВЕНА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Один полицейский и альпинистка погибли в районе горы Айзенэрцер-Райхенштайн близ австрийского города Трофайах (федеральная земля Штирия), сорвавшись с каната спасательного вертолета в ущелье. Об этом сообщило Австрийское агентство печати (APA).

Несколькими часами ранее два альпиниста оказались в экстренной ситуации во время восхождения на гору и вызвали спасателей. На помощь прилетел полицейский вертолет, с которого к застрявшим альпинистам на канате спустился сотрудник правоохранительных органов. Он закрепил обоих на канат и начал по лебедке поднимать на борт вертолета, но канат внезапно оторвался, и все трое упали в ущелье.

На место были вызваны два спасательных вертолета Австрийского авто-, мото- и туристического клуба (OeAMTC). Бригада врачей и спасателей смогла обнаружить всех троих пострадавших, но полицейского и альпинистку реанимировать не удалось. Второй альпинист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют, почему от вертолета оторвалась веревка.

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка был незамедлительно проинформирован о случившемся. "Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, с какими угрозами для жизни приходится ежедневно работать альпийской полиции. Сотрудники жертвуют своими жизнями ради спасения других. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших", - заявил министр.

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