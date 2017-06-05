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СМИ: на нефтехимическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв

Происшествия
5 июня, 4:35 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Информации о жертвах и масштабе ущерба пока не поступало

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ПЕКИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом предприятии в восточной китайской провинции Шаньдун. Как сообщило агентство Xinhua, информации о жертвах и масштабе ущерба пока не поступало.

Предприятие "Линьи Цзиньюй петрокемикал" находится в специальной экономической зоне "Линьи линьган". После взрыва на заводе начался пожар.

На место аварии прибыли экстренные службы и представители властей. Причины происшествия устанавливаются.

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