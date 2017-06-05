Лесной пожар у поселка Таксимо в Бурятии локализован

УЛАН-УДЭ, 5 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Лесной пожар, действовавший в течение минувших выходных рядом с поселком Таксимо в Бурятии, локализован. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Очаг на 15 га вблизи Таксимо локализован, угрозы населенному пункту нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание в 3 км от поселка, где проживают примерно 20 человек и есть 15 домов, было обнаружен утром 3 июня. К его тушению были привлечены около 30 человек, в том числе парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники МЧС и местные жители. "По предварительным данным, причиной возникновения очага стал переход огня с иных категорий земель", - отметили в РАЛХ, добавив, что в Муйском районе, где расположено Таксимо, продолжает действовать режим ЧС.

На территории республики в Муйском районе на утро 5 июня зарегистрированы три очага на общей площади 655 га. В целом в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

В апреле этого года из-за крупного пожара в Бурятии пострадало село Черемушки. 28 апреля из-за неосторожного обращения с огнем там сгорели более 20 строений, из них 17 жилых. Жертв удалось избежать, пострадавшими от стихии были признаны более 30 человек.