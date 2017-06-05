Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лесной пожар у поселка Таксимо в Бурятии локализован

Происшествия
5 июня, 5:19 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

В Муйском районе продолжает действовать режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 5 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Лесной пожар, действовавший в течение минувших выходных рядом с поселком Таксимо в Бурятии, локализован. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Очаг на 15 га вблизи Таксимо локализован, угрозы населенному пункту нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание в 3 км от поселка, где проживают примерно 20 человек и есть 15 домов, было обнаружен утром 3 июня. К его тушению были привлечены около 30 человек, в том числе парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники МЧС и местные жители. "По предварительным данным, причиной возникновения очага стал переход огня с иных категорий земель", - отметили в РАЛХ, добавив, что в Муйском районе, где расположено Таксимо, продолжает действовать режим ЧС.

На территории республики в Муйском районе на утро 5 июня зарегистрированы три очага на общей площади 655 га. В целом в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

В апреле этого года из-за крупного пожара в Бурятии пострадало село Черемушки. 28 апреля из-за неосторожного обращения с огнем там сгорели более 20 строений, из них 17 жилых. Жертв удалось избежать, пострадавшими от стихии были признаны более 30 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с ним
3
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
4
Сечин считает целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России
5
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
6
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков
7
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится
Темы дня
Загрузка...
Реклама