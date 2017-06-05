Особый противопожарный режим отменен в большинстве районов Приамурья

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший из-за угрозы природных пожаров, 5 июня отменили в 14 районах и семи населенных пунктах Амурской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С понедельника в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории 14 районов, а также городов Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, поселка Прогресс и ЗАТО Углегорск постановлением губернатора отменен особый противопожарный режим", - сказали в пресс-службе.
Однако в Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Селемджинском районах и городах Зея и Тында особый противопожарный режим продолжает действовать.
За прошедшие выходные в области не зарегистрировано ни одного пожара. Всего с начала пожароопасного сезона в Приамурье произошло 227 лесных пожаров (в прошлом году их было 396) на общей площади 31,7 тыс. га (в 2016 году - 888,7 тыс. га).