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Особый противопожарный режим отменен в большинстве районов Приамурья

Происшествия
5 июня, 5:05 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 5, июня. /ТАСС

Особый противопожарный режим отменили в 14 районах и семи населенных пунктах Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший из-за угрозы природных пожаров, 5 июня отменили в 14 районах и семи населенных пунктах Амурской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С понедельника в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории 14 районов, а также городов Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, поселка Прогресс и ЗАТО Углегорск постановлением губернатора отменен особый противопожарный режим", - сказали в пресс-службе.

Однако в Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Селемджинском районах и городах Зея и Тында особый противопожарный режим продолжает действовать.

За прошедшие выходные в области не зарегистрировано ни одного пожара. Всего с начала пожароопасного сезона в Приамурье произошло 227 лесных пожаров (в прошлом году их было 396) на общей площади 31,7 тыс. га (в 2016 году - 888,7 тыс. га).

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