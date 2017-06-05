Два человека погибли в результате аварии одномоторного самолета в США

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в воскресенье в результате катастрофы одномоторного самолета в округе Вентура (американский штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, самолет Piper PA-28 рухнул на землю и загорелся. Оба пассажира погибли на месте. Причины случившегося выясняются.