Два человека погибли в результате аварии одномоторного самолета в США

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в воскресенье в результате катастрофы одномоторного самолета в округе Вентура (американский штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CBS.
По его данным, самолет Piper PA-28 рухнул на землю и загорелся. Оба пассажира погибли на месте. Причины случившегося выясняются.