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Два человека погибли в результате аварии одномоторного самолета в США

Происшествия
5 июня, 5:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Cамолет рухнул на землю и загорелся, пассажиры погибли на месте

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в воскресенье в результате катастрофы одномоторного самолета в округе Вентура (американский штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, самолет Piper PA-28 рухнул на землю и загорелся. Оба пассажира погибли на месте. Причины случившегося выясняются.

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