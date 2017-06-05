В Новосибирске ребенок выжил после падения с седьмого этажа

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НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Двухлетний ребенок выжил после падения из окна седьмого этажа в Ленинском районе Новосибирска, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СК РФ) по Новосибирской области.
"Проводится проверка по факту падения двухлетнего мальчика в дневное время 3 июня из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома на улице Котовского, дом 41 в городе Новосибирске. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает ведомство.
По данным следствия, около 16:30 мать мальчика уснула, и в это время ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала веса мальчика, и он упал с высоты седьмого этажа. Прибывшие на место работники скорой помощи увезли ребенка в Первую детскую городскую клиническую больницу Новосибирска. По имеющимся сведениям, диагностированные у него телесные повреждения не представляют опасности для жизни.
В региональном управлении СК РФ напомнили, что с начала года это уже третий случай падения в области детей из открытых окон. Ведомство обращается к жителям региона с просьбой не оставлять детей без присмотра, расставить мебель в квартирах таким образом, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник самостоятельно, оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки - блокираторами либо заменить их на ручки со встроенными замками.