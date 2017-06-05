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В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек

Происшествия
5 июня, 10:03 дата обновления: 5 июня, 10:38 UTC+3

Мужчина арестован по 3 августа включительно

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Сотрудники полиции у дома в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино, где произошло убийство девяти человек

Сотрудники полиции у дома в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино, где произошло убийство девяти человек

© Александр Сайганов/ТАСС

ТВЕРЬ, 5 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью арестован по ходатайству следствия. Соответствующее решение 4 июня принял Центральный районный суд Твери, сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе суда.

"4 июня суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек", - уточнили в пресс-службе. 

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что мужчина арестован по 3 августа включительно. Его подозреваю в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Трагедия произошла ночью 4 июня. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, дело передано следователям центрального аппарата СК. На данный момент следственно-оперативная группа завершила осмотр места массового убийства, место происшествия взято под охрану Росгвардией, оцепление территории не снято. В настоящее время, по данным полиции, установлены личности всех погибших.

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Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до девяти

 

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