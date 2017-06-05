Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно за экстремизм

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, признав ее виновной в экстремизме и растрате, передает корреспондент ТАСС.
"Признать Шарину виновной по ст. 282, ч. 3 и 4 ст. 160 УК. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - огласила решение судья Елена Гудошникова.
Защита заявила, что считает незаконном и необоснованным приговор суда и обжалует его.
"Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она же, Шарина, совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - зачитала приговор судья Елена Гудошникова.
Как отмечается в приговоре, Шарина в 2011-2015 годы, являясь должностным лицом, в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" организовала распространение среди посетителей библиотеки книжных изданий Дмитро Корчинского, которые признаны судом экстремистскими материалами и запрещены к использованию.
В ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина просила приговорить Шарину к 5 годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и просила оправдательного приговора.