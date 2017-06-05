СК просит ареста замглавы Владимирской области, подозреваемой во взятках

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет просит об аресте вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, подозреваемой в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании в отношении Мазанько меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд 3 июня. В этот же день оно было отложено на 72 часа, то есть на 6 июня в 10:00 мск", - сказала она.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей и доставлена в Москву, а Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели, сказала Петренко.

В свою очередь губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила ТАСС, что считает задержание своей подчиненной провокацией и утверждает, что никаких взяток она не брала. По данным Орловой, взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.