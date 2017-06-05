На чиновника администрации Самары завели дело о посредничестве при передаче взятки

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали главу департамента градостроительства администрации Самары Сергея Рубакова. Его подозревают в том, что он предложил местному жителю передать взятку сотрудникам правоохранительных органов за закрытие уголовного дела, сообщили в понедельник ТАСС в региональном управлении Следственного комитета (СК).

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительства Самары Рубакова, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве", - рассказала старший помощник руководителя местного управления СК Елена Шкаева.

По версии следствия, в мае 2017 года Рубаков пообещал местному жителю помочь в закрытии возбужденного в отношении него уголовного дела. Чиновник предложил выступить посредником при передаче взятки в размере 2,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов. Второго июня 2017 года Рубаков в одном из ресторанов Самары получил требуемую сумму, состоявшую из 1,1 млн рублей и муляжа банкнот на сумму 1,4 млн рублей. После чего главу департамента задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

На допросе он дал признательные показания, по месту его работы и жительства проведены обыски. "Сегодня в суде будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Шкаева.