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УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест

Происшествия
5 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В феврале Морозова госпитализировали из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Скончавшийся в больнице бывший глава банка "Огни Москвы" Денис Морозов", который был фигурантом уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей, еще в марте был переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в УФСИН по Москве.

В связи с появившейся в СМИ информацией о смерти 12 мая в реанимации Боткинской больницы обвиняемого Дениса Морозова в УФСИН сообщили, что "на основании постановления Басманного районного суда Москвы от 9 марта Морозову Денису Юрьевичу изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест".

Как сообщал "Коммерсант", в апреле 2016 года завершилось расследование дела о крупных хищениях в банке "Огни Москвы", обвиняемыми стали семь человек, включая последнего председателя правления кредитной организации Дениса Морозова. Бывший президент банка Мария Росляк получила четыре года лишения свободы в рамках этого расследования, но ей была предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до достижения ее детьми совершеннолетия. Издание также писало, что Морозов жаловался на здоровье, указывал о наличии у него серьезного заболевания, просил выпустить его из изолятора и подавал жалобы на продление ареста.

Морозов был госпитализирован 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения.

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