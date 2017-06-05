В Москве обокрали магазин одежды Black Star рэпера Тимати

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция ищет преступника, обокравшего магазин одежды Black Star в центре Москвы, принадлежащий рэперу Тимати. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"4 июня неизвестный украл деньги из сейфа магазина Black Star, расположенного в торговом центре "Охотный ряд". Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи по указанному адресу. "4 июня в полицию обратился продавец магазина по адресу: Манежная площадь, дом 1. Он сообщил, что неизвестный совершил кражу денег из сейфа организации. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что полиция принимает все меры для розыска и задержания преступника.

Вместе с тем некоторые СМИ сообщили о том, что сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.