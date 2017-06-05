В Москве обокрали магазин одежды Black Star рэпера Тимати

Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к КатаруПолитика 5 июня, 13:46
ФИФА заявила, что следит за ситуацией с подготовкой Катара к ЧМ-2022Спорт 5 июня, 13:46
Александр Сокуров удостоился почетной премии Европейской киноакадемииКультура 5 июня, 13:44
В Польше начинаются учения НАТО Saber StrikeМеждународная панорама 5 июня, 13:35
"Восточный Порт" отгрузил 10 млн тонн угля с начала годаТранспорт 5 июня, 13:32
Песков: энергетика Трампа помогла ему выиграть выборы в СШАПолитика 5 июня, 13:29
Около 70 млн рублей необходимо на восстановление домов в Нижнем Тагиле после ураганаНовости Урала 5 июня, 13:28
Более 50 стран присоединились к проекту "Почитаем Пушкина!"Культура 5 июня, 13:27
Захарова: интересовавшийся правами ЛГБТ финский журналист испугался ехать в ЧечнюОбщество 5 июня, 13:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция ищет преступника, обокравшего магазин одежды Black Star в центре Москвы, принадлежащий рэперу Тимати. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"4 июня неизвестный украл деньги из сейфа магазина Black Star, расположенного в торговом центре "Охотный ряд". Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи по указанному адресу. "4 июня в полицию обратился продавец магазина по адресу: Манежная площадь, дом 1. Он сообщил, что неизвестный совершил кражу денег из сейфа организации. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что полиция принимает все меры для розыска и задержания преступника.
Вместе с тем некоторые СМИ сообщили о том, что сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.