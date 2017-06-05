Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пограничники изъяли 4 тонны мяса камчатского краба стоимостью более 8 млн руб. в Мурманске

Происшествия
5 июня, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Партия незаконно добытого камчатского краба была обнаружена в ходе осмотра автомобилей Renault и Mercedes, следовавших в Москву

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пограничники Погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ изъяли в Мурманской области около 4 тонн мяса камчатского краба.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, крупную партию незаконно добытого камчатского краба обнаружили в ходе осмотра автомобилей Renault и Mercedes, следовавших из Мурманска в Москву. Рыночная стоимость обнаруженных четырех тонн варено-мороженной крабовой продукции превышает 8 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн
5
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
6
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама