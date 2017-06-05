Пограничники изъяли 4 тонны мяса камчатского краба стоимостью более 8 млн руб. в Мурманске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пограничники Погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ изъяли в Мурманской области около 4 тонн мяса камчатского краба.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, крупную партию незаконно добытого камчатского краба обнаружили в ходе осмотра автомобилей Renault и Mercedes, следовавших из Мурманска в Москву. Рыночная стоимость обнаруженных четырех тонн варено-мороженной крабовой продукции превышает 8 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов").