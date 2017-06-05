Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии устранены последствия аварии, оставившей без света 27,5 тыс. жителей Ленска

Происшествия
5 июня, 14:09 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 5, июня. /ТАСС

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в 16:08 по местному времени (10:08 мск) сработала система защиты и отключилась воздушная линия 110 кВ Городская - Ленск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия аварии, из-за которой более 27 тыс. жителей города Ленска в Якутии остались без электричества утром 5 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Якутэнерго.

"Место аварии обнаружено, нарушения устранены, и в 18:43 по местному времени (12:43 мск) все потребители запитаны", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в 16:08 по местному времени (10:08 мск) сработала система защиты и отключилась воздушная линия 110 кВ Городская - Ленск, была обесточена подстанция 110 кВ "Ленск". В результате без электроснабжения остались 27,5 тыс. жителей Ленска.
Ленск - районный центр Ленского района Якутии, находится в 840 километрах от Якутска. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Темы дня
Загрузка...
Реклама