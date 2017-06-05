В Якутии устранены последствия аварии, оставившей без света 27,5 тыс. жителей Ленска

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия аварии, из-за которой более 27 тыс. жителей города Ленска в Якутии остались без электричества утром 5 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Якутэнерго.

"Место аварии обнаружено, нарушения устранены, и в 18:43 по местному времени (12:43 мск) все потребители запитаны", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в 16:08 по местному времени (10:08 мск) сработала система защиты и отключилась воздушная линия 110 кВ Городская - Ленск, была обесточена подстанция 110 кВ "Ленск". В результате без электроснабжения остались 27,5 тыс. жителей Ленска.

Ленск - районный центр Ленского района Якутии, находится в 840 километрах от Якутска.