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В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

Происшествия
5 июня, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Данных о разрушениях и жертвах не поступало

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-западе Перу у границы с Эквадором.

Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихии находился в 52 км к югу от города Тумбес, где проживают около 90 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

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