В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-западе Перу у границы с Эквадором.
Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр стихии находился в 52 км к югу от города Тумбес, где проживают около 90 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.