В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-западе Перу у границы с Эквадором.

Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихии находился в 52 км к югу от города Тумбес, где проживают около 90 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.