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Бывший мэр Владикавказа cтал фигурантом еще двух дел

Происшествия
5 июня, 15:33 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 5, июня. /ТАСС

Сергей Дзантиев, который также подозревается в хищении муниципальных бюджетных средств, был объявлен в федеральный розыск 5 декабря 2016 года

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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Следственная часть Следственного управления МВД по Северной Осетии возбудила еще два уголовных дела против экс-главы администрации местного самоуправления Владикавказа Сергея Дзантиева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2010 году руководством администрации местного самоуправления Владикавказа передано на условиях договора аренды коммерческой строительной организации около 30 га земельного участка на территории города для строительства жилья", - говорится в сообщении.

Согласно договору, арендатор обязался создать на указанном земельном участке инженерную инфраструктуру, внутриплощадочные инженерные сети и благоустроить территорию.

Однако в нарушение условий договора часть работ на сумму 97 млн рублей проведена за счет средств администрации Владикавказа. В связи с этим Следственной частью Следственного управления МВД по РСО-Алания в отношении чиновников городской администрации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба".

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 75 млн рублей от общей суммы выделены на работы по энергоснабжению микрорайона непосредственно по указанию экс- главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа Сергея Дзантиева. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Дело в отношении экс-мэра

Как сообщал ТАСС, Дзантиев был объявлен в федеральный розыск 5 декабря 2016 года. Экс-чиновник наряду с другими должностными лицами подозревается в хищении муниципальных бюджетных средств.

Преступление связано с незаконными операциями по продаже муниципальной собственности по заниженной стоимости и последующим приобретением указанного имущества у подконтрольных лиц за стоимость, превышающую продажную в 10 раз.

Некоторые из чиновников уже задержаны. Санкция за совершенные преступления предусматривает ограничение свободы сроком до 10 лет.

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