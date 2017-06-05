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Передвигавшийся на велосипеде столичный депутат погиб в ДТП на МКАД

Происшествия
5 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

На Косинском шоссе автомобиль марки Mitsubishi Lancer насмерть сбил Владимира Боушева

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Член Совета депутатов Таганского района Москвы Владимир Боушев погиб в ДТП на МКАД. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, депутат передвигался на велосипеде.

"3 июня водитель автомобиля марки Mitsubishi Lancer сбил насмерть депутата Владимира Боушева, который в этот момент передвигался на велосипеде", - сказал собеседник агентства, уточнив, что водитель не скрылся с места происшествия.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности погибшего. "3 июня около 20:40 мск на Косинском шоссе произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, велосипедист получил смертельные травмы и скончался на месте.

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