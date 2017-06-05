В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы

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В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвыПроисшествия 5 июня, 16:25
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НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Стрельба была открыта в городе Орландо (штат Флорида), что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщили представители местного управления шерифа.
"Сотрудники управления шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Имеются многочисленные жертвы", - говорится в распространенном в Twitter сообщении.
"MULTIPLE FATALITIES" confirmed by @OrangeCoSheriff #FOX35 pic.twitter.com/g3KvcZvg7J— David Williams (@DWilliamsTV) 5 June 2017
OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 June 2017