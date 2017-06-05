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В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы

Происшествия
5 июня, 16:25 дата обновления: 5 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По данным телеканала СNN, в районе происшествия перекрыты улицы

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Christophe Ena

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Стрельба была открыта в городе Орландо (штат Флорида), что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщили представители местного управления шерифа.

"Сотрудники управления шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Имеются многочисленные жертвы", - говорится в распространенном в Twitter сообщении.

По данным телеканала СNN, стрельба произошла в здании, где расположены офисы. В районе происшествия перекрыты улицы.

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