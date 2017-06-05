В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Вертолет совершил в понедельник жесткую посадку в Адыгее и загорелся, жертв и пострадавших нет, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

"В 15.30 (время совпадает с московским) поступила информация о жесткой посадке вертолета сельхозназначения с последующим возгоранием. Погибших и травмированных нет, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении центра МЧС. По информации МЧС, вертолет совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Сергиевская Гиагинского района.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального центра МЧС, вертолет выполнял работы по обработке полей. "При сельхозобработке полей вертолет совершил жесткую посадку, после жесткого приземления загорелся. Погибших и пострадавших среди членов экипажа нет, жертв на земле или разрушений объектов не зафиксировано. Полет был санкционированным", - уточнили в ведомстве.