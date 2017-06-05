Житель Магнитогорска приговорен к 3,5 года в колонии за участие в НВФ

В России нуждающимся передают меньше 0,5% невостребованной едыСоциальная ответственность 5 июня, 18:27
Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧСпорт 5 июня, 18:26
АФК "Система" не намерена менять предполагаемый объем дивидендов из-за иска "Роснефти"Экономика и бизнес 5 июня, 18:17
В США начался суд над актером Биллом Косби, обвиняемым в сексуальных домогательствахПроисшествия 5 июня, 18:13
Экологический мастер-класс "Мир исследователей" прошел в МосквеСоциальная ответственность 5 июня, 18:12
Роналду, Месси и Буффон вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17Спорт 5 июня, 17:57
Красноярский завод "Технологъ" увеличит объем выпуска стройматериалов из пенополистиролаБанк историй успеха 5 июня, 17:43
Мещеряков: Семин остается главным тренером ФК "Локомотив", его смена не обсуждаласьСпорт 5 июня, 17:37
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метроМосква 5 июня, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Суд приговорил жителя города Магнитогорска Челябинской области, принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории одного из государств Центрально-Азиатского региона, к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления ФСБ.
"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал жителя города виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования в одном из государств Центрально- Азиатского региона. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в ряды НВФ мужчина был завербован за границей. Там он проходил обучение в одном из азиатских медресе (мусульманское учебное заведение).