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Житель Магнитогорска приговорен к 3,5 года в колонии за участие в НВФ

Происшествия
5 июня, 17:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, июня. /ТАСС

В ряды незаконного вооруженного бандформирования мужчина был завербован за границей, где проходил обучение в одном из азиатских медресе

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Суд приговорил жителя города Магнитогорска Челябинской области, принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории одного из государств Центрально-Азиатского региона, к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления ФСБ.

"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал жителя города виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования в одном из государств Центрально- Азиатского региона. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ряды НВФ мужчина был завербован за границей. Там он проходил обучение в одном из азиатских медресе (мусульманское учебное заведение).

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