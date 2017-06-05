Суд в Петербурге прекратил уголовное дело по обвинению водителя в избиении школьника

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга в понедельник прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении 24-летнего водителя, которого обвиняли в избиении девятилетнего школьника на пешеходном переходе в апреле 2016 года.
Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.
"Суд в предварительном судебном заседании прекратил производство по уголовному делу в отношении Никиты Кравченко, обвиняемого в совершении преступления, в связи с примирением сторон. Потерпевшими было заявлено соответствующее ходатайство, которое суд удовлетворил", - сообщили в городском суде.
В конце мая мужчину, против которого были выдвинуты обвинения по статье 213 УК РФ "Хулиганство", выпустили из- под стражи. Он находился под арестом с момента задержания через несколько дней после инцидента. По данным СК, 9 апреля 2016 года у дома 27 по Ланскому шоссе водитель напал на школьника, который шел с самокатом по переходу на зеленый сигнал светофора, ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на него самокат и скрылся. В местных СМИ сообщалось, что за ребенка вступились двое находившихся рядом мужчин, которые вызвали на место полицию и сообщили номера машины нападавшего.