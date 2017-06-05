В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины

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СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Полиция Сочи проверяет обстоятельства перевозки двоих детей в багажнике автомобиля, в результате которой один из них выпал на проезжую часть и получил травмы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В соцсетях в понедельник была размещена видеозапись с авторегистратора, на которой видно, как двое малолетних на повороте выпадают из багажника движущегося с большой скоростью внедорожника.
"По предварительным данным, 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volvo, перевозила двух своих детей в багажном отделении. На пересечении улицы Горького и Курортного проспекта по не установленной пока причине задняя дверь иномарки открылась, и дети выпали на проезжую часть. По факту ДТП проводится проверка", - рассказали в полиции.
В отношении женщины составлен протокол по статье "Нарушение правил перевозки людей" КоАП РФ.
Трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. Другой ребенок при падении не пострадал.