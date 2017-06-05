Источник: совершивший жесткую посадку вертолета в Адыгее пилот вылетел без разрешения

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МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Адыгее, по предварительным данным, осуществлял полет без разрешения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.
"После жесткой посадки пилот скрылся с места происшествия. Других членов экипажа на борту не было. Предположительно, он осуществлял полет без соответствующего разрешения и скрылся с места происшествия, чтобы избежать наказания", - рассказал источник.
Как ранее сообщалось, в 15:30 (время совпадает с московским) поступила информация о жесткой посадке вертолета сельхозназначения с последующим возгоранием. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального центра МЧС, погибших пострадавших среди членов экипажа нет, жертв на земле или разрушений объектов не зафиксировано.
Речь, предположительно, идет о вертолете Ми-2. Изначально сообщалось, что полет был санкционирован. Пилота на месте ЧП не обнаружили. Один из очевидцев, находящихся на месте ЧП, сообщил, что вертолет загорелся в воздухе и полностью сгорел после совершения жесткой посадки.