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Источник: совершивший жесткую посадку вертолета в Адыгее пилот вылетел без разрешения

Происшествия
5 июня, 17:46 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 5, июня. /ТАСС

Управляющий вертолетом мужчина после ЧП скрылся с места происшествия, рассказал собеседник агентства

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МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Адыгее, по предварительным данным, осуществлял полет без разрешения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.

"После жесткой посадки пилот скрылся с места происшествия. Других членов экипажа на борту не было. Предположительно, он осуществлял полет без соответствующего разрешения и скрылся с места происшествия, чтобы избежать наказания", - рассказал источник.

Как ранее сообщалось, в 15:30 (время совпадает с московским) поступила информация о жесткой посадке вертолета сельхозназначения с последующим возгоранием. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального центра МЧС, погибших пострадавших среди членов экипажа нет, жертв на земле или разрушений объектов не зафиксировано.

Речь, предположительно, идет о вертолете Ми-2. Изначально сообщалось, что полет был санкционирован. Пилота на месте ЧП не обнаружили. Один из очевидцев, находящихся на месте ЧП, сообщил, что вертолет загорелся в воздухе и полностью сгорел после совершения жесткой посадки.

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