Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У въехавшего на машине в аэропорт Казани мужчины найдены признаки расстройства психики

Происшествия
5 июня, 18:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, июня. /ТАСС

СК требует отправить мужчину на принудительное лечение

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении Руслана Нуртдинова, который в декабре 2016 года въехал в здание аэропорта Казани, скрываясь на автомобиле от сотрудников полиции. По итогам экспертизы у мужчины были обнаружены признаки психического расстройства, в связи с чем ведомство требует отправить его на принудительное лечение, сообщает в понедельник пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК.

Сорокалетний житель Набережных Челнов на легковом автомобиле заехал в здание аэровокзала в декабре 2016 года. Он был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. В ходе досмотра в его машине нашли пакетик с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, признано наркотическим.

"Прокурором утверждено постановление следственного органа о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Нуртдинова, поскольку он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Республики Татарстан", - пояснили в пресс-службе. В СК добавили, что Нуртдинов нанес ущерб имуществу аэропорта Казани на сумму более 3 млн рублей.

В конце декабря 2016 года полицейские возбудили уголовное дело в отношении Нуртдинова по трем статьям УК РФ - "Хулиганство с квалифицирующими обстоятельствами", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении задержанного составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного движения, а также два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По решению суда назначено административное наказание в виде административного ареста на 15 суток. Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, как водитель, сидя в автомобиле, протаранил дверь в здании аэропорта и проехал вовнутрь. Мужчина около пяти минут ездил по терминалу, а сотрудники ГИБДД пытались его остановить, он был задержан, когда выехал на улицу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
2
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
3
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
4
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
5
Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб.
6
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама