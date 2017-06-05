У въехавшего на машине в аэропорт Казани мужчины найдены признаки расстройства психики

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении Руслана Нуртдинова, который в декабре 2016 года въехал в здание аэропорта Казани, скрываясь на автомобиле от сотрудников полиции. По итогам экспертизы у мужчины были обнаружены признаки психического расстройства, в связи с чем ведомство требует отправить его на принудительное лечение, сообщает в понедельник пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК.

Сорокалетний житель Набережных Челнов на легковом автомобиле заехал в здание аэровокзала в декабре 2016 года. Он был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. В ходе досмотра в его машине нашли пакетик с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, признано наркотическим.

"Прокурором утверждено постановление следственного органа о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Нуртдинова, поскольку он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Республики Татарстан", - пояснили в пресс-службе. В СК добавили, что Нуртдинов нанес ущерб имуществу аэропорта Казани на сумму более 3 млн рублей.

В конце декабря 2016 года полицейские возбудили уголовное дело в отношении Нуртдинова по трем статьям УК РФ - "Хулиганство с квалифицирующими обстоятельствами", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении задержанного составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного движения, а также два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По решению суда назначено административное наказание в виде административного ареста на 15 суток. Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, как водитель, сидя в автомобиле, протаранил дверь в здании аэропорта и проехал вовнутрь. Мужчина около пяти минут ездил по терминалу, а сотрудники ГИБДД пытались его остановить, он был задержан, когда выехал на улицу.