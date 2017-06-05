Уголовное дело бывшего вице-президента Росбанка Поляницыной дошло до суда

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

"Данное уголовное дело находится на рассмотрение в Басманном суде Москвы с апреля этого года. Процесс проходит в общем режиме", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, отвечая на вопрос ТАСС.

Как стало известно, Поляницыной, которой ранее инкриминировалось пособничество в коммерческом подкупе, окончательное обвинение было ужесточено и переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

История уголовного дела

Уголовное дело о коммерческом подкупе в $1,2 млн было возбуждено в 2013 году в отношении экс-главы Росбанка Владимира Голубкова и бывшего вице-президента кредитного учреждения Тамары Поляницыной. Топ-менеджеры обвинялись в "коммерческом подкупе" и "пособничестве в коммерческом подкупе" соответственно. По версии следствия, с сентября по декабрь 2012 года Голубков вел переговоры с предпринимателем Андреем Ковалевым о передаче ему $1,5 млн за пролонгацию договора с Росбанком и реструктуризацию оставшейся части долга. После успешного завершения переговоров с февраля по апрель 2013 года через Поляницину банкиру было передано шесть траншей по $200 тысяч каждый.

Голубков был задержан в одном из столичных ресторанов в мае 2013 года и помещен под домашний арест, а уже в августе того же года переведен под стражу. Сразу после задержания руководство Росбанка приняло решение о досрочном увольнении Голубкова с должности за "грубые нарушения, подрывающие репутацию банка". В рамках заключенного мирового соглашения банк выплатил ему так называемый золотой парашют в сумме более 26 млн рублей.

Поляницына на стадии расследования признала вину, дала показания против Голубкова и заключила сделку со следствием. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Позже прокуратура Москвы отменила досудебное соглашение, отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении Поляницыной и вернула материалы ее дела для проведения дополнительного следствия. После этого дело Поляницыной было вновь объединено с уголовным делом Голубкова.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Голубков был введен Поляницыной в заблуждение и оговорен. Уголовное дело в отношении него закрыли в конце 2015 года за отсутствием состава преступления. Действия же Поляницыной были квалифицированы следователями как мошенничество. После предъявления нового обвинения топ-менеджер вину не признала.