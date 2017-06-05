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Вертолет в Адыгее совершил жесткую посадку из-за неисправности

Происшествия
5 июня, 20:23 дата обновления: 5 июня, 21:08 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Пилот сообщил также, что полет был санкционированный, а все документы сгорели в вертолете

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МАЙКОП, 5 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 4 км от села Сергиевское Гиагинского района Адыгеи из-за технической неисправности воздушного судна, пилот дает показания сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.

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Источник: совершивший жесткую посадку вертолета в Адыгее пилот вылетел без разрешения

В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся

"По предварительным данным, пилот, совершавший опрыскивание поля, вынужден был совершить экстренную посадку по причине неисправности вертолета Ми-2, это произошло в 14.51 мск в четырех километрах от села Сергиевское Гиагинского района. После приземления воздушное судно загорелось. Сейчас пилот дает показания", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в региональном министерстве, пилот заявил о том, что совершал санкционированный полет, все документы сгорели в вертолете.

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ ТАСС сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организована доследственная проверка по факту крушения. В настоящее время производится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СК сообщали, что пилот покинул место крушения. По словам главы Сергиевского сельского поселения Виктора Шульцева, это житель Адыгеи.

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