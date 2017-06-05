Вертолет в Адыгее совершил жесткую посадку из-за неисправности

Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалистаСпорт 5 июня, 21:16
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг КатараПолитика 5 июня, 21:08
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человекМеждународная панорама 5 июня, 21:06
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страныОбщество 5 июня, 21:06
Sky: скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"Культура 5 июня, 20:59
Полвека триумфа "Ста лет одиночества"Культура 5 июня, 20:33
Смолов и Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России на матч с венграмиСпорт 5 июня, 20:33
Полиция назвала имена исполнителей терактов в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 20:11
Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгуСпорт 5 июня, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАЙКОП, 5 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 4 км от села Сергиевское Гиагинского района Адыгеи из-за технической неисправности воздушного судна, пилот дает показания сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"По предварительным данным, пилот, совершавший опрыскивание поля, вынужден был совершить экстренную посадку по причине неисправности вертолета Ми-2, это произошло в 14.51 мск в четырех километрах от села Сергиевское Гиагинского района. После приземления воздушное судно загорелось. Сейчас пилот дает показания", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в региональном министерстве, пилот заявил о том, что совершал санкционированный полет, все документы сгорели в вертолете.
В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ ТАСС сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организована доследственная проверка по факту крушения. В настоящее время производится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в СК сообщали, что пилот покинул место крушения. По словам главы Сергиевского сельского поселения Виктора Шульцева, это житель Адыгеи.