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Стрельбу в Орландо устроил экс-военнослужащий США

Происшествия
5 июня, 21:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Нападавший убил пять человек, а потом покончил с собой

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Орландо, США, 5 июня

Орландо, США, 5 июня

© Gerardo Mora/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Стрельбу в городе Орландо (штат Флорида), в результате которой погибли пять человек, устроил бывший военнослужащий США. Об этом сообщил шериф округа Ориндж Джерри Демингс.

"Подозреваемый - Джон Роберт Ньюман 1972 года рождения, который являлся ветераном Армии (сухопутных сил. - Прим. ТАСС) ВС США", - отметил шериф на пресс-конференции.

По его словам, после стрельбы Ньюман покончил с собой. Полиция также обнародовала имена нескольких погибших, одному из них 70 лет.

Стрельба произошла в промышленной зоне на окраине города в здании фирмы по производству тентов. Нападавший был вооружен пистолетом и ножом.

По словам Демингса, у полиции "нет никаких свидетельств, указывающих на то, что нападавший мог быть связан с какой-либо террористической организацией". Речь идет о рабочем конфликте, указал шериф. Правоохранительным органам известно, что ранее 45-летнего Ньюмана уволили из указанной фирмы, сообщил Демингс.

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