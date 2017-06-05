Стрельбу в Орландо устроил экс-военнослужащий США

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Стрельбу в городе Орландо (штат Флорида), в результате которой погибли пять человек, устроил бывший военнослужащий США. Об этом сообщил шериф округа Ориндж Джерри Демингс.

"Подозреваемый - Джон Роберт Ньюман 1972 года рождения, который являлся ветераном Армии (сухопутных сил. - Прим. ТАСС) ВС США", - отметил шериф на пресс-конференции.

"MULTIPLE FATALITIES" confirmed by @OrangeCoSheriff #FOX35 pic.twitter.com/g3KvcZvg7J — David Williams (@DWilliamsTV) 5 June 2017

По его словам, после стрельбы Ньюман покончил с собой. Полиция также обнародовала имена нескольких погибших, одному из них 70 лет.

Стрельба произошла в промышленной зоне на окраине города в здании фирмы по производству тентов. Нападавший был вооружен пистолетом и ножом.

По словам Демингса, у полиции "нет никаких свидетельств, указывающих на то, что нападавший мог быть связан с какой-либо террористической организацией". Речь идет о рабочем конфликте, указал шериф. Правоохранительным органам известно, что ранее 45-летнего Ньюмана уволили из указанной фирмы, сообщил Демингс.