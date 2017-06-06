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В Японии более тысячи человек за неделю попали в больницы с тепловыми ударами

Происшествия
6 июня, 5:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

На минувшей неделе в Японии установилась жаркая погода, в некоторых местах температура в тени была выше 30 градусов по Цельсию

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ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более тысячи человек были доставлены в больницы Японии с симптомами тяжелого теплового удара с период с 29 мая по 4 июня. Это в 1,5 раза больше, чем на предыдущей неделе, сообщило главное пожарное управление страны, которое выполняет в том числе и функции скорой помощи.

На прошлой неделе на обширной части территории Японии установилась жаркая погода, температура во многих местах была в тени выше 30 градусов по Цельсию. В результате около двадцати человек из доставленных в больницы были госпитализированы на срок более трех недель. Больше всего пострадавших в Токио. Ранее в мае от тяжелых последствий тепловых ударов скончались двое жителей Японии.

В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы. Служба скорой помощи призывает население относится серьезно к угрозе тепловых ударов, больше находится в тени и постоянно небольшими порциями пить воду.

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