Суд выдал сторонам полный текст решения по иску Усманова к Навальному

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальныму и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнесмена.
"Стороны получили на руки полный текст решения и смогли ознакомиться с его мотивировочной частью", - сказали в пресс-службе.
Как отмечается в решении, Навальным и ФБК "никаких достоверных доказательств в подтверждение того, что Усманов давал взятку (премьер-министру Дмитрию) Медведеву, (первому вице-премьеру Игорю) Шувалову или иным российским чиновникам, в суд представлено не было". Распространенные ответчиками данные, говорится в документе, являются по сути предположениями и общими рассуждениями "в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений".
"Голословные обвинения, распространенные Навальным и ФБК, носят весьма существенный и значимый характер, отражая полное отсутствие у ответчиков разумного и взвешенного подхода к сообщаемым ими сведениям, как это принято в современном демократическом обществе. Пожертвование имущества на социально значимые цели и благотворительность одобряется и всемерно поощряется в общественном сознании. Соответственно, признание пожертвования именно взяткой может быть осуществлено только в специальном порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным законом, и должно быть прямо установлено приговором суда. Между тем, подобного приговора суда в отношении пожертвования на основании гражданского правового приговора фонду "Соцгоспроект" земельного участка с постройками в селе Знаменское, объективно не имеется", - говорится в решении Люблинского суда.
В соответствии с решением Навальный обязан удалить признанные судом "не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что "Усманов А.Б. дал взятку Д.А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройкам в селе Знаменское фонду "Соцгоспроект", Усманов А.Б. осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсант", Усманов А.Б. дал взятку И.И. Шувалову", Усманов А.Б. является преступником, давал взятки Д.А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги". Данные публикациии ответчики должны удалить на трех сайтах, канале в YouTube, а также в социальной сети Facebook в течении 10 дней после вступления решения суда в силу. Опровержение должно находиться на указанных интернет-ресурсах не менее трех месяцев.
После оглашения судом резолютивной части решения Навальный заявил, что не будет исполнять его и удалять информацию, признанную не соответствующей действительности. "Теперь отвечаю на вопрос, будешь ли ты, Алексей, исполнять решение суда? Конечно, нет. Решение суда я не признаю и вообще не признаю это судом", - сказал он, обвинив суд в предвзятости и необъективности. Как ожидается, Навальный в ближайшее время подаст соответствующую апелляционную жалобу в Мосгорсуд.
"Решение суда подтвердило абсолютную правоту моего клиента по всем основаниям иска. Ответчики в ходе заседаний не смогли представить суду ни единого доказательства и систематически злоупотребляли правом в ходе судебного процесса. Все порочащие сведения и материалы получили правовую оценку и должны быть опровергнуты и удалены", - заявил юрист Усманова Николай Крылов.
Ранее в пресс-службе Усманова подчеркивали, что в исковом заявлении содержится требование удалить только те фрагменты ролика, а также других материалов Навального и Фонда борьбы с коррупцией на YouTube и их собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова. "Будем этого добиваться в любом случае", - резюмировали в пресс-службе бизнесмена.