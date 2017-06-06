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СК проверяет информацию об отравлении пятерых детей в Чите

Происшествия
6 июня, 6:30 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Информация о госпитализации или иной медицинской помощи детям, а также о причинах отравления уточняется

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ЧИТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю проверяют информацию СМИ об отравлении пятерых детей в Чите, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ведомства Егор Марков.

"На данный момент известно, что двое детей гостили в семье, где живут три ребенка. Дети якобы объелись сладостей, им стало плохо", - сказал Марков. Он добавил, что информация о госпитализации или иной медицинской помощи детям, а также о причинах отравления уточняется.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятеро детей были госпитализированы в Чите, и медики выявили у них острое отравление психотропными веществами.

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