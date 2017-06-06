СК проверяет информацию об отравлении пятерых детей в Чите

"Нэшвилл" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом"Спорт 6 июня, 6:06
Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 6 июня, 6:02
Суд выдал сторонам полный текст решения по иску Усманова к НавальномуПроисшествия 6 июня, 6:00
"Известия": Минкомсвязи планирует создать единый портал по интернет-операторамЭкономика и бизнес 6 июня, 4:53
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублейЭкономика и бизнес 6 июня, 4:37
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре годаОбщество 6 июня, 4:16
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеровСпорт 6 июня, 4:10
"Эдмонтон" образца сезона-1984/85 признан лучшей командой НХЛ по версии болельщиковСпорт 6 июня, 3:30
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской АравииМеждународная панорама 6 июня, 3:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю проверяют информацию СМИ об отравлении пятерых детей в Чите, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ведомства Егор Марков.
"На данный момент известно, что двое детей гостили в семье, где живут три ребенка. Дети якобы объелись сладостей, им стало плохо", - сказал Марков. Он добавил, что информация о госпитализации или иной медицинской помощи детям, а также о причинах отравления уточняется.
По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.
Ранее в СМИ появилась информация, что пятеро детей были госпитализированы в Чите, и медики выявили у них острое отравление психотропными веществами.