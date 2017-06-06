В семи селах Приморья введен режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморского края. Причиной стал дождевой паводок, который подтопил 25 подворий, частично разрушил местные дороги и повредил мост через реку Извилинка, сообщает департамент гражданской защиты краевой администрации.

"Решением администрации Чугуевского района в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введен режим ЧС. В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах, также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отселения жителей в подтопленных селах не проводилось, населенные пункты обеспечены топливом, лекарствами и продуктами питания.

По данным краевого управления по делам ГО и ЧС, во вторник на реках центрального Приморья отмечается максимальный подъем воды, прогнозируется подтопление поймы, сельхозугодий и отдельный участков местных дорог. Далее паводок будет смещаться по реке Уссури, где ожидается подъем до 1,4 метра. Как сообщает региональный гидрометцентр, паводок вызвали осадки, прошедшие в Приморье 1-2 июня. В ближайшее время, отмечают синоптики, дожди продолжатся.