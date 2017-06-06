ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ с утра проводят обыски в офисе религиозной организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
В пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области агентству подтвердили информацию о проведении следственных действий. "Обыски ведутся в рамках расследования уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества", - сказал собеседник агентства.
В Управлении воздержались от других комментариев по ситуации.
В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии" в Подмосковье в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности "Саентологической церкви Санкт-Петербурга".
Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом.
Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признана экстремистскими и занесена в федеральный список экстремистских. Производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.