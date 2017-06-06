Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками

Происшествия
6 июня, 10:40 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 6, июня. /ТАСС

16-летний подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние других детей удовлетворительное

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Неизвестное вещество, завернутое в фантики из-под конфет, которым в Чите отравились пять детей, могло, в том числе, оказаться наркотиком, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Смотрите также

Число госпитализированных в Чите детей с отравлением неизвестным ядом выросло до пяти

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите

Ранее сообщалось, что четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы в Чите после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных. В настоящее время 16-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, другие дети - в первой городской и краевой детской больницах, их состояние удовлетворительное. В Минздраве Забайкальского края отмечали, что, по словам детей, до госпитализации они ели конфеты "Бешеная пчелка".

"Вещество, завернутое в фантики из-под конфет и найденное одним из пострадавших на улице, могло быть любым препаратом, в том числе наркотиком. Следователи проверяют данную версию", - сказал Марков.

По факту отравления детей проводится доследственная проверка. Кроме того, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование случившегося. Как отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина, других жалоб на конфеты, в том числе на конфеты "Бешеная пчелка", в регионе не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама