СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Неизвестное вещество, завернутое в фантики из-под конфет, которым в Чите отравились пять детей, могло, в том числе, оказаться наркотиком, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Ранее сообщалось, что четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы в Чите после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных. В настоящее время 16-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, другие дети - в первой городской и краевой детской больницах, их состояние удовлетворительное. В Минздраве Забайкальского края отмечали, что, по словам детей, до госпитализации они ели конфеты "Бешеная пчелка".

"Вещество, завернутое в фантики из-под конфет и найденное одним из пострадавших на улице, могло быть любым препаратом, в том числе наркотиком. Следователи проверяют данную версию", - сказал Марков.

По факту отравления детей проводится доследственная проверка. Кроме того, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование случившегося. Как отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина, других жалоб на конфеты, в том числе на конфеты "Бешеная пчелка", в регионе не было.