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Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове

Происшествия
6 июня, 10:45 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 6, июня. /ТАСС

Сам артист не пострадал

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Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПСКОВ, 6 июня. /ТАСС/. Артист Сергей Гармаш попал в Пскове в ДТП, столкнувшимся автомобилям нанесен незначительный ущерб, артист не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе псковского областного УВД.

"Поступило сообщение от ГИБДД Пскова о ДТП на улице Кузнецкой в центре города с участием артиста. Его Hyundai столкнулся со стоящей машиной ВАЗ-2112. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции. Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован", - сказал сотрудник пресс-службы Алексей Баранов.

Авария произошла накануне около 23:00 мск.

В Пскове Сергей Гармаш участвует в съемках фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием "Преданные".

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