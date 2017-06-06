Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове

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ПСКОВ, 6 июня. /ТАСС/. Артист Сергей Гармаш попал в Пскове в ДТП, столкнувшимся автомобилям нанесен незначительный ущерб, артист не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе псковского областного УВД.
"Поступило сообщение от ГИБДД Пскова о ДТП на улице Кузнецкой в центре города с участием артиста. Его Hyundai столкнулся со стоящей машиной ВАЗ-2112. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции. Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован", - сказал сотрудник пресс-службы Алексей Баранов.
Авария произошла накануне около 23:00 мск.
В Пскове Сергей Гармаш участвует в съемках фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием "Преданные".