Пассажиры и служащие Каунасского международного аэропорта эвакуированы из-за угрозы взрыва

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ВИЛЬНЮС, 6 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Пассажиры и служащие литовского Каунасского международного аэропорта были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Как сообщили во вторник в полиции, на единый телефон служб спасения поступил сигнал о заложенной бомбе.
"Незамедлительно был введен в действие предусмотренный в таких случаях план оперативных мероприятий "Щит", - отметили стражи порядка. На место происшествия прибыл антитеррористический отряд "Арас". Посетители и работники аэропорта были эвакуированы из здания. С учетом небольшого размера воздушной гавани их было около 250 человек.
Руководители операции решают, как быть с приемом и отправкой запланированных рейсов.