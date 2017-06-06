Пассажиры и служащие Каунасского международного аэропорта эвакуированы из-за угрозы взрыва

ВИЛЬНЮС, 6 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Пассажиры и служащие литовского Каунасского международного аэропорта были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Как сообщили во вторник в полиции, на единый телефон служб спасения поступил сигнал о заложенной бомбе.

"Незамедлительно был введен в действие предусмотренный в таких случаях план оперативных мероприятий "Щит", - отметили стражи порядка. На место происшествия прибыл антитеррористический отряд "Арас". Посетители и работники аэропорта были эвакуированы из здания. С учетом небольшого размера воздушной гавани их было около 250 человек.

Руководители операции решают, как быть с приемом и отправкой запланированных рейсов.