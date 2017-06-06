СК начал проверку видео, где школьницы избивают сверстницу в лесополосе в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали доследственную проверку по появившемуся в соцсетях видео об избиении школьницы сверстницами в лесополосе в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В социальной сети распространено видео об избиении школьницы на территории лесополосы в Москве. Из видеоролика следует, что группа девочек-подростков наносят множественные удары руками и ногами своей сверстнице в жизненно важные органы", - сообщила представитель ГСУ.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и несовершеннолетних, причастных к избиению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.