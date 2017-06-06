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Бывший глава службы безопасности ЮКОСа отсудил у России через ЕСПЧ €15 тысяч

Происшествия
6 июня, 13:08 дата обновления: 6 июня, 13:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Компенсации назначены по жалобе Алексея Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и допущенные при расследовании его уголовных дел нарушения

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© REUTERS/Vincent Kessler

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал во вторник Россию выплатить бывшему руководителю службы внутренней безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину более €15 тыс. Об этом говорится в решении страсбургского суда, поступившем во вторник в парижское представительство ТАСС.

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Компенсации Пичугину выплачиваются по его жалобе на несоблюдение принципа презумпции невиновности и на нарушения, допущенные при расследовании его уголовных дел в российских судах. Данная жалоба на Россию в ЕСПЧ со стороны Пичугина уже вторая. По первой суд обязал в октябре 2012 года Россию заплатить ему €9,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.

По рассмотрению второй жалобы ЕСПЧ обязал Россию выплатить ему €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7 470 в качестве компенсации судебных и других издержек.

Защита обжалует второй приговор

Адвокат Алексея Пичугина Ксения Костромина сообщила, что защита экс-начальника службы безопасности ЮКОСа после решения ЕСПЧ попросит пересмотреть приговор, по которому он был осужден к пожизненному заключению.

"Мы не сомневаемся, что российская сторона обжалует решение ЕСПЧ, но добьемся, чтобы оно вступило в силу. После этого мы, конечно же, будем обращаться в президиум Верховного суда для отмены приговора и пересмотра данного уголовного дела, по которому ЕСПЧ установил ряд нарушений, в том числе и право на справедливое судебное разбирательство", - сказала она.

6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, а также московского предпринимателя Валентины Корнеевой, и два неудавшихся покушения на предпринимателя Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд оставил приговор в силе.

В 2005 году Пичугин был осужден к 20 годам за организацию убийства супружеской четы тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также покушения на управляющего компании "Роспром" Виктора Колесова и главу Управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину.

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