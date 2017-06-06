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ФСБ установила ключевых фигурантов дела "Саентологической церкви Петербурга"

Происшествия
6 июня, 13:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июня. /ТАСС

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ФСБ установила ряд ключевых фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту незаконной предпринимательской деятельности членами религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга".

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. С утра в офисе религиозной организации проводились обыски.

"В настоящее время установлен ряд ключевых фигурантов дела, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения. Они не задержаны", - сказал представитель УФСБ, не уточняя их количество.

По его словам, при расследовании дела и проведении оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты, "свидетельствующие об осуществлении с позиций указанного объединения экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства".

Ранее в УФСБ сообщили, что обыски в офисе "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" начаты в рамках расследования уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". "6 июня 2017 года сотрудниками Управления в помещениях организации, а также в жилых помещениях членов "церкви" проводятся обыски, направленные на обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы", - отметили в управлении.

В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии" в Подмосковье в рамках расследования возбужденного в Петербурге уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности "Саентологической церкви Санкт-Петербурга".

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в Федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.

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