Полиция проверяет информацию о краже 7 млн рублей у жителя Петербурга в центре Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о краже 7 млн рублей у приехавшего в Москву жителя Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сумма ущерба составила 7 млн рублей, потерпевшим стал житель Санкт-Петербурга", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили ТАСС факт кражи. "Накануне в полицию обратился мужчина, 1975 года рождения. Он заявил, что в ходе следования с Ярославского шоссе до Каланчевской улицы водитель легкового автомобиля под угрозой пистолета забрал у него крупную сумму денег", - сказал собеседник.

По его словам, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.