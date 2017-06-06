Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемые по делу Минкультуры выплатили почти 163 млн рублей ущерба

Происшествия
6 июня, 14:41 UTC+3

Соответствующая справка от Минкульта предоставлена суду, сообщил адвокат одного из обвиняемых

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и остальные фигуранты уголовного дела о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия, в полном объеме выплатили причиненный ущерб.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Евгений Зобов.

"Ущерб полностью погашен. Сумма ущерба составила порядка 163 млн рублей. Сегодня мы предоставили суду справку от Министерства культуры о погашении ущерба в полном объеме", - сказал он.

Защитник отметил, что каждый из обвиняемых выплатил различные суммы - от 1 млн до 44 млн рублей.

В чем обвиняются

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры также являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

Частично или полностью признали свою вину почти все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Министерство культуры РФ, как потерпевшая сторона, подало иск к фигурантам дела на сумму более 100 млн рублей.

Предварительное расследование по делу завершено, фигуранты знакомятся с материалами дела, объем которых составляет 57 томов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама