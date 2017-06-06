Обвиняемые по делу Минкультуры выплатили почти 163 млн рублей ущерба

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и остальные фигуранты уголовного дела о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия, в полном объеме выплатили причиненный ущерб.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Евгений Зобов.

"Ущерб полностью погашен. Сумма ущерба составила порядка 163 млн рублей. Сегодня мы предоставили суду справку от Министерства культуры о погашении ущерба в полном объеме", - сказал он.

Защитник отметил, что каждый из обвиняемых выплатил различные суммы - от 1 млн до 44 млн рублей.

В чем обвиняются

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры также являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

Частично или полностью признали свою вину почти все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Министерство культуры РФ, как потерпевшая сторона, подало иск к фигурантам дела на сумму более 100 млн рублей.

Предварительное расследование по делу завершено, фигуранты знакомятся с материалами дела, объем которых составляет 57 томов.