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Roshen не причастен к производству конфет, содержимым которых отравились дети в Чите

Происшествия
6 июня, 15:34 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 6, июня. /ТАСС

По данным СК, на этикетках указан другой производитель

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© Александр Рюмин/ТАСС

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Кондитерская фабрика Roshen не является производителем конфет, фантики от которых следователи взяли у отравившихся в Чите детей. На этикетках указан другой производитель, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"На фантиках, содержимым которых, вероятно, отравились дети, в качестве производителя указана другая фирма, о фабрике Roshen речь не идет", - сказал Марков. Источник в силовых структурах региона уточнил ТАСС, что на обертках в качестве производителя указана кондитерская фабрика "Би-энд- Би" из города Подольск Московской области.

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Ранее председатель комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина заявила, что направит в Генпрокуратуру официальный запрос по факту отравления в Чите пятерых детей неизвестным веществом после употребления конфет "Бешеная пчелка". Она отметила, что "нужно проверить и производителя - украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко".

В отделе качества компании "Би-энд-Би" корреспонденту ТАСС сказали, что выпускают другую кондитерскую продукцию.

"Официальной информации о том, что наша продукция могла стать причиной отравления детей, нет. В интернете есть изображения конфет, которые выпускает липецкая фабрика Roshen. У нас другая кондитерская продукция, поэтому пока комментировать нам нечего", - сказала собеседница агентства.

На подольской кондитерской фабрике подчеркнули, что пока к ним не поступало официального обращения и информации об отравлении детей в Чите. Об этом инциденте на предприятии узнали из сообщений, появившихся в интернете.

Мнение "Рошен"

Генеральный директор Липецкой кондитерской фабрики Roshen Олег Казаков заявил ТАСС, что на возглавляемом им предприятии "никогда не было отравлений продукцией". "В Липецкой области компания Roshen приобрела фабрику в 2001 году, с 2011 года там выпускались конфеты "Бешеная пчелка", но с 1 апреля липецкая фабрика не работает, проходит процесс ее подготовки к консервации", - добавил Козаков.

По его словам, вся продукция Roshen выпускается в рамках производственного контроля, в том числе и входящее сырье, и готовая продукция. Все входящее сырье подвергается лабораторным анализам.

Отравление детей в Чите

Ранее сообщалось, что четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы в Чите после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных. По словам Маркова, неизвестное вещество, завернутое в фантики из-под конфет, могло быть любым препаратом, в том числе наркотиком.

В настоящее время 16-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние других детей удовлетворительное. В Минздраве Забайкальского края отмечали, что, по словам детей, до госпитализации они ели конфеты "Бешеная пчелка". По факту отравления детей проводится доследственная проверка. Кроме того, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование случившегося.

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